Tourada já tem cartel e local definido

Ana Trocado Marques Hoje às 12:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O cartel já está fechado, o cartaz pronto, a data e o local definidos. A tourada será a 13 de outubro, numa praça amovível, a ser montada na rua de Penalves, em frente à Caixa Agrícola, na Póvoa de Varzim.

É pelo menos esta a convicção do Clube Taurino Povoense (CTP) e da empresa Aplaudir. À Câmara ainda não chegou o pedido de autorização, mas o presidente, Aires Pereira, repete o que já disse: vai cumprir "a decisão de Câmara e Assembleia Municipal" de não permitir touradas no concelho e, portanto, a resposta é "não". O processo deverá voltar a tribunal.

No cartaz, já publicado no site da especialidade "Touro e Ouro", a corrida de touros à portuguesa está marcada para 13 de outubro, às 16 horas, e intitula-se "Corrida da Liberdade", numa alusão ao que dizem ser uma atitude "prepotente" da Câmara de "impedir os poveiros do seu direito de assistir a manifestações culturais consagradas na Constituição".

O espetáculo contará com touros de José Luís Cochicho e a presença dos cavaleiros Sónia Matias, Filipe Gonçalves e João Moura Caetano. As pegas ficam a cargos dos Forcados Amadores do Montijo e Alcochete.

A praça amovível será montada num terreno baldio, junto aos semáforos da Farmácia da Mariadeira, mas falta ainda a autorização da autarquia.

Aires Pereira lembra que Câmara e Assembleia deliberaram proibir, desde janeiro de 2019, quaisquer espetáculos envolvendo violência sobre animais no concelho e isso "é para cumprir". O CTP e a PróToiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia lembram a decisão recente do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que, embora reconhecendo os motivos de Câmara e Varzim Lazer para negar o aluguer da praça (falta de segurança), lembra que a autarquia "não pode proibir a realização de espetáculos tauromáquicos".

O Clube poveiro quer ainda travar a demolição da velhinha Praça de Touros da cidade. A petição conta já com 12.254 assinaturas. O edifício, propriedade da Câmara da Póvoa, dará lugar ao novo multiusos e deverá ser demolido muito em brev