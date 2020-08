Já se pode ir a banhos na Póvoa de Varzim e em Matosinhos

Ana Trocado Marques Hoje às 15:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) levantou este domingo o aviso de desaconselhamento a banhos que vigorava, desde quarta-feira, em sete praias da Póvoa de Varzim e uma de Matosinhos.

As novas análises, explicou o vice-presidente da APA, Pimenta Machado, foram "favoráveis", pelo que a bandeira verde já foi, de novo, hasteada.

"A boa notícia de hoje é que as análises são favoráveis e o aviso de desaconselhamento foi levantado", afirmou, à Lusa, Pimenta Machado. O vice-presidente da APA acredita que se tratou de uma "situação pontual", relacionada com as chuvas intensas do passado fim de semana, quer arrastaram para o mar "material microbiológico quer pelos solos, quer pelas águas fluviais".

A colheita, recorde-se, foi feita na segunda-feira. O resultado chegou na quarta. Sete praias da frente urbana da Póvoa, entre a Salgueira e o Hotel Vermar, e a praia da Matosinhos viram hasteada a bandeira vermelha.

Na sexta-feira, a Câmara da Póvoa culpava o mau tempo e a presença "excecional" de jacintos-de-água nos areais (vindos do rio Ave, arrastados pelas correntes) pelos maus resultados nas análises. Garantia ainda não ter havido "nenhuma anomalia" no sistema de drenagem de águas pluviais, que, no verão, é, por precaução, ligado à rede de saneamento e mostrou-se confiante nos resultados da contra-análise, cuja colheita foi realizada quinta-feira.

Agora, o resultado chegou e já é permitida a ida a banhos.