Mais 2,5 milhões para acabar a Via B na Póvoa de Varzim

PS acha que é dinheiro a mais. Maioria diz que a culpa é da Agência Portuguesa do Ambiente.

São cerca de 800 metros para ligar a Via B ao cruzamento da EN13, em Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim. A obra, que fecha definitivamente a circular urbana, vai custar 2,5 milhões de euros. A maioria PSD diz que a empreitada encareceu frutos das exigências da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). O PS votou contra a abertura de concurso público e diz que, dados os custos "astronómicos", deviam ter sido estudadas outras alternativas.

"É uma obra que teve umas exigências especiais por parte da APA, nomeadamente a construção de um viaduto sobre uma linha de água que ficará a cerca de metro e meio a dois metros do solo e é, naturalmente, um desperdício de dinheiros públicos", afirmou, ontem, o presidente da Câmara da Póvoa. Aires Pereira diz que as tais "exigências" encareceram a obra "em cerca de 1,2 milhões de euros", mas, neste momento, dada a importância da via alternativa à EN13, "não faz sentido não acabar a obra".

Já o PS não se conforma e, por isso mesmo, votou contra. Os socialistas reconhecem que a via é importante, mas, dizem, "o projeto encareceu demasiado" e "o custo por quilómetro é astronómico".

Face às exigências da APA, afirma João Trocado, ou se avançava ou se reformulava o projeto. "Nós, ao votarmos contra, censuramos a opção que foi decidida, sem naturalmente querer dizer que somos portadores de uma solução melhor, antes de estudar realmente as alternativas", frisou.

A Via B (batizada avenida 25 de Abril) começou a ser construída em 2005, com o objetivo de ser uma alternativa à EN13 para quem quer seguir viagem sem passar no centro da cidade, melhorando a mobilidade e as acessibilidades no concelho. O primeiro troço, que ligava a EN206, na fronteira com Vila do Conde, à avenida do Mar, junto à A28, tinha cerca de três quilómetros. Já em 2021, avançaram os trabalhos com vista a prolongar a via para norte. Mais 1,5 quilómetros para ligar a avenida do Mar à rua das Sencadas, servindo o Parque da Cidade e o Estádio Municipal. Agora, faltam os últimos 800 metros.

No total, desde o início da sua construção, a Câmara da Póvoa já gastou na Via B quase 12 milhões de euros entre aquisição de terrenos, obras, ciclovias, passeios e iluminações.