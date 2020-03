Mais de 10 mil contestam o fim da Praça de Touros na Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Petição online promovida pelo Clube Taurino. Presidente da Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim insurge-se contra críticas à decisão.

O Clube Taurino Povoense entregou ao presidente da Assembleia Municipal as 12 272 assinaturas recolhidas numa petição online contra a demolição da Praça de Touros da Póvoa de Varzim. Pedem a intervenção de Afonso Pinhão Ferreira para travar a decisão, votada por uma maioria, segundo dizem, "levada" por "mentiras e ignorância". O presidente da Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim diz-se "ofendido" com as insinuações. Garante que a maioria dos deputados votou "livre, refletida e afirmativamente" pela transformação da praça na futura Póvoa Arena.

Na carta enviada a Pinhão Ferreira, o presidente do clube, Rui Porto Maia, diz estar em causa a destruição "do património histórico e da memória da Póvoa" e exige respeito por aquela que é uma "tradição, uso e costume na vida desta nossa gente". As 12272 assinaturas recolhidas, frisa o dirigente, são "um sinal de indignação", face a uma decisão, tomada por maioria na Assembleia Municipal, com base em "soezes ataques, despudoradas mentiras e impensável ignorância".