Marginal da Póvoa de Varzim vai ser fechada ao fim de semana

A Câmara da Póvoa de Varzim já decidiu que vai manter as restrições no acesso à cidade e de circulação na marginal no próximo fim de semana.

O presidente da Câmara poveira, Aires Pereira, quer evitar que se repita a "triste imagem" que se verificou no domingo passado, quando, em pleno estado de emergência, a marginal se encheu de gente a passear a pé. À entrada da cidade formaram-se longas filas de carros em direção ao mar.

Na Póvoa, a operação, que irá repetir-se, todos os fins de semana, enquanto for necessário - leia-se enquanto se mantiveram as recomendações de isolamento social da Direção Geral de Saúde -, envolverá a Polícia Municipal (PM), a Proteção Civil (PC) e a PSP.

No domingo de manhã, conforme o JN noticiou, as imagens da marginal repleta de gente encheram as redes sociais. Aires Pereira não tardou a reagir e, à hora do almoço, PSP, PM e PC restringiram o acesso à cidade e a circulação junto ao mar.

"Não se pode aceitar este tipo de comportamento", frisou o presidente da Câmara, que agora promete repetir a "mão pesada" para os que ainda não entenderam o estado de emergência que o país atravessa.

Vila do Conde não vê necessidade de restrições

Embora muitas das imagens que circularam nas redes sociais mostrassem também a enchente em Vila do Conde, a Câmara não vê necessidade de tomar medidas para restringir o acesso à cidade.

"Aquelas imagens não traduzem, de modo algum, o que se vive na cidade e mostram a nossa zona da marginal deserta. Houve, realmente, uma concentração especial de gente numa zona limítrofe entre os dois municípios, mas é só nesse ponto. Não há necessidade de cortar qualquer entrada de veículos na cidade", afirmou a presidente da Câmara, Elisa Ferraz, em declarações ao jornal Expresso.