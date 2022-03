Marginal de Aguçadoura de novo em risco

Trânsito já foi cortado. Agência Portuguesa do Ambiente promete obra de emergência.

A marginal de Aguçadoura, na Póvoa de Varzim, está em risco de ruir. O trânsito já foi cortado e as escadas de acesso à praia estão, agora, suspensas. Em 2016, naquele mesmo troço, com cerca de 250 metros, o mar levou muro e passeio. Agora, os problemas voltaram. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já prometeu uma intervenção de emergência.

"Foi assim de repente. O mar removeu toda a areia por baixo da escadaria e do passeio. Há algumas zonas onde o pavimento, por falta de suporte, cede um bocadinho, mas não há risco de queda do muro e as estacas estão em bom estado. Vai ser preciso fazer, sobretudo, a proteção das estacas e o enchimento de toda a zona", explicou, ao JN, a vereadora do Ambiente da Câmara da Póvoa, Sílvia Costa.

Por precaução, continuou a contar, no Dia de Carnaval, o trânsito foi cortado na marginal, entre o Centro de Saúde de Aguçadoura e a rua da Marginal do Fieiro. A passagem de peões é permitida, mas aconselha-se cuidado e pede-se que se evitem aproximações ao muro, sobretudo na zona junto à rua da Marginal do Fieiro, onde o mar escavou fundo e as escadas de acesso à praia estão agora a cerca de um metro da areia.

Em janeiro de 2015, a força do mar levou à derrocada do muro e do passeio na marginal naquele exato local. Na altura e depois de um ano e meio à espera das obras, a APA fez uma intervenção de fundo. A escadaria e o muro passaram a estar assentes em micro-estacas cravadas na rocha.

Agora, Sílvia Costa explica que Câmara, Junta, Polícia Marítima, Proteção Civil e APA tiveram já uma reunião no local com os técnicos.

PUB

"É uma obra de preenchimento e proteção, mais simples do que a de 2016. A ideia é que seja feita, o mais rápido possível, uma intervenção de emergência", continuou a contar a vereadora, que diz ter recebido a garantia da APA de que seria "para muito breve" e, "com certeza, antes do verão". Ainda assim, afirma, a Câmara "está atenta e a pressionar para que as coisas não se arrastem no tempo", à semelhança do que aconteceu em 2015.

Problemas começaram em 2008

- A primeira derrocada na marginal de Aguçadoura foi em dezembro de 2008, naquele mesmo local. Na altura, a reparação ficou a cargo da Câmara e da CCDR-N e chegou no Verão de 2009;

Muro caiu em 2015

- Em dezembro de 2014, o perigo voltou. O mar foi "descalçando" o muro e, na noite de 20 de janeiro de 2015, o muro tombou numa extensão de 30 metros, o passeio ruiu e as escadas de acesso à praia ficam suspensas;

150 mil euros

- A empreitada era da responsabilidade da APA. As obras só haveriam de chegar em agosto de 2016. 150 mil euros para assentar em micro-estacas o muro e as escadas de acesso à praia;