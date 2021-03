Menino de cinco anos cai do 2.º andar na Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 15:01 Facebook

Um menino de cinco anos caiu esta sexta-feira do 2.º andar de um prédio na Praça Marquês de Pombal, na Póvoa de Varzim. A criança, de nacionalidade chinesa, que estaria sozinha em casa, sofreu ferimentos ligeiros.

A queda ocorreu cerca das 12.30 horas. A criança ter-se-á debruçado sobre a janela e acabou por cair. Com o quartel dos bombeiros por perto, o menor foi de imediato socorrido. Acabou transportado ao Hospital de S. João, no Porto, com ferimentos ligeiros

O apartamento fica por cima de uma farmácia e numa das zonas mais movimentadas da cidade, junto ao mercado municipal, por isso a situação acabou por ser presenciada por várias pessoas. Os pais do menino terão uma loja naquela zona e terão deixado a criança em casa, enquanto iam trabalhar.

No local estiveram os Bombeiros da Póvoa, a viatura médica do S. João e a PSP que está, agora, a investigar o caso para perceber as circunstâncias em que caiu a criança.