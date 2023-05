Miguel Araújo e Pedro Abrunhosa no S. Pedro da Póvoa de Varzim

Dois grandes concertos (Miguel Araújo e Pedro Abrunhosa), duas noitadas, a ida das rusgas ao Estádio do Varzim e o Cortejo de Usos e Costumes - é esta a "coluna vertebral" deste ano das festas de S. Pedro na Póvoa de Varzim. É de 25 de junho a 2 de julho.

"Costumávamos ter só um concerto, no dia 29, mas achamos que o último dia merecia fechar com outro concerto", explicou o vice-presidente da Câmara, Luís Diamantino, que convocou os seis bairros que "fazem acontecer a festa" --Belém, Mariadeira, Regufe, Matriz, Norte e Sul - para apresentar o programa deste ano.

São oito dias de festa que arrancam a 25 de junho, logo a seguir ao S. João, com a inauguração das iluminações de rua. No dia seguinte, os jardins-de-infância imitam as rusgas dos adultos no S. Pedrinho e a Pequenada e, a 27 de junho, são inaugurados os tronos em honra do padroeiro nos seis bairros.

A noitada de S. Pedro é a 28, com o desfile das seis rusgas, sardinhas e vinho nas ruas para oferecer. No dia 29, após cerimónias religiosas (missa e procissão), sobe ao palco, em frente ao Casino, Pedro Abrunhosa & Comité Caviar.

A 30 de junho, cada bairro faz a festa em sua "casa" e, no dia 1, as rusgas estarão no Estádio do Varzim.

A 2 de Julho, ainda antes do concerto de Miguel Araújo, agendado para as 22 horas, há o Cortejo de Usos e Costumes com a participação das freguesias e o desfile das rusgas dos seis bairros. Este ano, o tema são os 50 anos da elevação da Póvoa a cidade.