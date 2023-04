Ministério garante dragagens no porto da Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 18:37 Facebook

O Ministério da Agricultura e Alimentação garante que vai dragar 60 mil m3 de areia do porto de pesca da Póvoa de Varzim ainda este mês. A tutela de Maria do Céu Antunes só não explica as queixas da DGRM (Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos) de que o corte de quatro milhões de euros no orçamento põe em causa a execução do plano plurianual de dragagens dos portos do norte.

"O levantamento topohidrográfico já foi executado e a quantidade a dragar é de 60 mil m3. Os trabalhos começam até ao final do corrente do mês, salvo se as condições do mar não o permitirem", afirmou, ao JN, o Ministério da Agricultura e Alimentação.

No porto poveiro, conforme o JN noticiou no final de março, o assoreamento é evidente e está a preocupar e muito os pescadores. Junto ao chamado "cais do gasóleo" - o posto de abastecimento das embarcações - há, agora, uma enorme "praia" que já impede a utilização de uma das bombas e, todos os dias, põe em risco a vida de centenas de pescadores, obrigados a uma "gincana" para fugir ao banco de areia com mais de três metros de altura e 30 de diâmetro, que cresce a cada dia.