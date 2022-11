Obras fecham Rua Rocha Peixoto durante cinco meses

A Rua Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim, vai estar cortada ao trânsito, a partir de quarta-feira, e por cerca de cinco meses. Um ano e cinco meses depois da inauguração do parque de estacionamento da Matriz, a Câmara vai, agora, concluir a obra com a criação de uma ligação pedonal direta entre a zona de aparcamento e o mercado municipal.

O arranjo prevê a limpeza de todo o terreno contíguo ao posto da Polícia Municipal - até agora utilizado para guardar viaturas apreendidas pelas autoridades policiais -, onde ficará, no futuro, uma zona ajardinada de convívio com bancos e uma ligação direta ao parque de estacionamento.

Durante os cinco meses de obra, o acesso pedonal a habitações, comércio e posto da Polícia Municipal, situados nos cerca de 150 metros da Rua Rocha Peixoto, estarão, assegura a autarquia, sempre garantidos através "de estruturas provisórias". Garantida ficará ainda, sempre, a acessibilidade ao parque de estacionamento situado nas traseiras do antigo quartel, mas, durante a obra, o acesso será feito não pela Rua Rocha Peixoto, mas pela EN13, Praça do Almada, Rua Visconde de Azevedo (à esquerda a seguir ao Museu Municipal) e Rua da Amadinha.

PUB

A empreitada está incluída na requalificação do Bairro da Matriz, uma das obras do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) da Póvoa de Varzim. Ao todo, a Câmara já investiu mais de 2,4 milhões de euros na melhoria de 17 arruamentos do núcleo histórico da cidade. O objetivo é sempre no sentido da prioridade ao peão e, sempre que possível, sem carros. Por isso mesmo, o parque de estacionamento, com 435 lugares, nasceu, assim, uma alternativa para moradores e clientes, quer do comércio local, quer do mercado municipal.