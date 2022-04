Obras no Hospital da Póvoa já têm tudo menos ordem para avançar

A ampliação do Hospital da Póvoa de Varzim está prevista desde 2019 mas não sai do papel. Secretário de Estado da Saúde reafirma, porém, que existe "vontade política".

A Câmara da Póvoa de Varzim cedeu o terreno e prometeu ajudar a pagar. A ministra da Saúde garantiu que era "uma prioridade" e o dinheiro até estava inscrito no Orçamento de Estado (OE) para 2021. Agora, Vila do Conde está "em sintonia" e o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, reafirma o "compromisso político", mas a verdade é que, três anos depois, a ampliação do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde (CHPV/VC) ainda não saiu do papel. Só falta mesmo arrancar com a obra.



"Há um compromisso político já assumido", afirmou Lacerda Sales, salientando a "excelente cooperação" entre as autarquias mas sem se comprometer com uma data para a obra.

O presidente do Conselho de Administração do CHPV/VC, Gaspar Pais, explica que, do OE para 2021, ficaram cerca de três milhões de euros cativos e, no de 2022, a obra "está já prevista". Resta saber, aquando da discussão do OE na especialidade, com que verba.



Em 2019, a Câmara da Póvoa cedeu o edifício - as antigas Oficinas Militares, entretanto desativadas, mesmo ao lado da unidade da Póvoa do CHPV/VC. A ministra da Saúde abraçou a ideia e a administração do hospital avançou com o projeto: Um novo edifício, naquele terreno, permitiria separar o ambulatório e a emergência. No novo espaço ficaria a consulta externa, o internamento, as colheitas e os serviços administrativos. No velhinho hospital, a urgência e todos os serviços de apoio.



Sete milhões no orçamento