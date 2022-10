Paróquia despeja sapataria com mais de meio século

Comerciante da Póvoa de Varzim trabalhou ali toda a vida e não tem outra fonte de rendimento. Pároco afirma que edifício é da Igreja e que precisa de alargar o cartório.

"Sou sozinha, tenho 63 anos, pago 250 euros de renda de casa. Vou viver de quê?", atira Maria da Conceição Santos, sem conseguir conter as lágrimas. Foi o pai quem, "com muito sacrifício", abriu a Sapataria Gastão, em 1968, no coração do Bairro da Matriz, mesmo em frente à igreja, na Póvoa de Varzim. Há dez anos morreu o pai. Em 2017, a mãe. Agora, a paróquia despejou-a e a emblemática Gastão vai ter mesmo de fechar. O padre diz que o contrato terminou e, "por caridade", até deixa Conceição ficar mais um ano.

"Nunca mudamos nada, sempre pagamos a renda a horas. A sapataria é propriedade de Alberto Pereira dos Santos - Herdeiros", explica Conceição, apontando o aviso colado na porta, ainda incrédula com o despejo.