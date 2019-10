Partos crescem 25% num ano na Póvoa de Varzim. Miguel foi o bebé 1000

Ana Trocado Marques Hoje às 18:30 Facebook

O parto mil do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde trouxe Miguel, que foi recebido em festa. As obras na unidade deverão trazer ainda mais nascimentos.

"A paciência, a delicadeza... Foram excelentes!", diz Tânia Andrade, sem hesitar. No colo, Miguel dorme, alheio à algazarra que se gerou à sua volta. Aos pais, avós, tios e amigos, soma-se a direção do hospital, o presidente da Câmara e um bando de jornalistas. Afinal, não é todos os dias que se faz o parto mil. O Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde (CHPV/VC) festeja, até porque o aumento consolidado dos nascimentos dá "mais do que motivos para sorrir": 76% em quatro anos, 25% só no último ano. O segredo? A proximidade, o respeito pelas opções dos pais, a humanização do momento.

As águas rebentaram sexta-feira. Miguel nasceu, anteontem, às 12:22, com 2,370 quilos e 46 centímetros. É o primeiro filho de Tânia e Hélder, um jovem casal da freguesia poveira de Aguçadoura.

"Tanta gente do país todo escolhe este hospital que nem hesitei. E o próximo filho será aqui de certeza!", garante a mãe, que foi ali acompanhada desde o início da gravidez. Por isso mesmo, na hora de "aflição", quatro semanas antes do tempo, "sabia exatamente a quem ligar" e sentiu-se sempre "segura". Queria que Miguel nascesse de parto normal e assim foi. Hélder, que esteve à cabeceira "o tempo todo", deu-lhe "o apoio que precisava". E "correu tudo muito bem". O ar tranquilo de Miguel confirma.

Obras em breve

"Em 2015, tivemos o número mais baixo - 737 partos. O ano passado, só chegamos ao parto mil em dezembro. Fechamos o ano com 1040 partos. Este ano, chegaremos aos 1300", diz, orgulhoso, o presidente do conselho de administração, Gaspar Pais. A forma "mais humanizada" de acolher as grávidas e o plano de parto, nos quais o CHPV/VC foi pioneiro, "trouxeram gente de todo o país" e são, hoje, "uma referência nacional".

O presidente da Câmara, Aires Pereira, saúda o "sinal importante" da vitalidade do hospital. Sabendo que as condições hoteleiras, "não são as melhores", diz, o aumento dos partos é fruto "da dedicação e do profissionalismo da equipa". O "serviço de excelência", "mais do que justifica" os investimentos que, agora, estão a ser preparados e nos quais a autarquia vai investir 1,5 dos cinco milhões de euros.

Na obstetrícia, as obras estarão concluídas no final do 1.º semestre. Haverá novos quartos, todos com casa de banho privativa, e, resolvido o "calcanhar de Aquiles", os partos tenderão a aumentar ainda mais e talvez o mil não volte a ser notícia.