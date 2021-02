PCP denuncia "dezenas de despedimentos" em fábrica da Póvoa de Varzim

JN/Agências Hoje às 18:44 Facebook

A Comissão Concelhia do PCP da Póvoa de Varzim, do distrito do Porto, denunciou esta quarta-feira o "despedimento de largas dezenas de trabalhadores" na fábrica de conservas "A Poveira".

Segundo os comunistas, a situação afeta sobretudo mulheres "que, numa situação de precariedade brutal, são despedidas, contratadas, despedidas novamente e chamadas outra vez, através de empresas de trabalho temporário".

"A empresa precisa destas trabalhadoras e é inaceitável que os vínculos destas mulheres sejam com empresas de trabalho temporário em vez de serem efetivas com a própria empresa", refere, em comunicado, o PCP/Póvoa de Varzim.

O partido lembrou que a empresa "aumentou a produção no ano de 2020 e tem em construção uma nova unidade", mas tem "em falta pagamentos às trabalhadoras".

"Sabe o PCP que a empresa deve dezenas de horas às trabalhadoras, aquando da aplicação do banco de horas. Durante meses, estas mulheres disponibilizaram-se a fazer horas extraordinárias e, agora, veem-lhes negados o pagamento", acrescentam.

Os comunistas garantem que vão levar o assunto à Assembleia da República para questionar o Governo.

Contactada pela Lusa, a empresa "A Poveira" refutou as acusações do PCP, referindo tratarem-se de "afirmações falsas e graves", nomeadamente na questão dos despedimentos.

"Não existiu qualquer processo ilegal. Os trabalhadores que o PCP referiu foram contratados num regime de trabalho temporário. No final do contrato de 24 meses foram informados, dentro do prazo legal, que o vínculo iria terminar", explicou Sofia Brandão, responsável pela Comunicação da empresa.

Segundo a representante da empresa, o recurso ao trabalho temporário "acontece em momentos pontuais, quando é necessário um aumento abrupto da produção".

Atualmente, "os picos de produção não existem e, por isso, não há necessidade de recorrer a esses trabalhadores".

Quanto à denúncia do PCP sobre a falta de pagamento de horas extraordinárias aos trabalhadores, Sofia Brandão disse "ser mentira", garantindo que a empresa "não deve um cêntimo a qualquer trabalhador".