Pescadores fechados em barcos até saber se tripulante tem Covid-19

Os 16 pescadores do "Fugitivo" e do "Candeias" continuam fechados nos barcos no porto de pesca da Póvoa de Varzim. Um tripulante suspeito de Covid-19 já está no hospital. O resultado da análise será conhecido ao final do dia. Até lá, os restantes elementos da tripulação vão continuar em isolamento.

"Estão dentro do barco e só vão sair quando for conhecido o resultado da análise", afirmou, ao JN, o presidente da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, José Festas.

Os dois barcos de pesca artesanal atracaram, quarta-feira às 14 horas no porto de pesca da Póvoa. A bordo, durante a faina, um dos tripulantes do "Candeias" - um indonésio de 21 anos - manifestou sintomas. "Queixava-se de dores no peito, tinha tosse e sentia-se fraco", explicou, ao JN, o mestre, Hélder Silva, que, ainda durante a faina, isolou o tripulante no quarto. Uma vez que o suspeito partilha casa com alguns dos tripulantes do "Fugitivo", os pescadores das duas embarcações decidiram tomar medidas de precaução.

Chegados ao porto, ligaram à linha SNS 24. Mandaram-nos esperar a bordo. Ao final da tarde, o delegado de Saúde mandou-os todos para casa, mas, temendo contagiar as famílias, recusaram.

Fartos de esperar e "abandonados", ao início da noite de quarta-feira, levaram o tripulante ao Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde (CHPV/VC). "Ainda tentaram recusá-lo, mas ameaçamos chamar a polícia e acabou por ficar", contou Hélder Silva. Entretanto, já foi feito o teste ao Covid-19 e o resultado deverá ser conhecido ao final da tarde.

Até lá, os 16 companheiros permanecem, por sua própria iniciativa, fechados nos dois barcos.

"Estão bem. Por enquanto, não estão a precisar de nada, mas a Universidade Sénior já nos disponibilizou uma psicóloga, se for necessário", contou José Festas, que continua a acompanhar de perto o caso e a dar todo o apoio às duas tripulações.

O presidente da "Pró-Maior" não entende a "irresponsabilidade" do delegado de Saúde, no exato dia em que o país entrou em Estado de Emergência e não poupa nas críticas a quem "não quis saber dos homens" e os deixou "à sua sorte".