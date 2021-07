Plano de Pormenor e Póvoa Arena no centro da polémica

Ana Trocado Marques Hoje às 14:44 Facebook

Trezentos apartamentos, um hotel com 11 pisos e um centro comercial. Varzim SC e Desportivo saíam da beira-mar com os bolsos cheios para financiar novas instalações. Era este o primeiro Plano de Pormenor da Zona E54 (PP E54), na Póvoa de Varzim. Em 2018, foi suspenso. Da esquerda à direita houve aplausos.

Agora, a Câmara quer demolir a Praça de Touros e edificar no seu lugar um moderno multiusos. Os dois clubes ficam onde estão. À volta, jardins e estacionamento. A proposta está longe de ser consensual e, sem ter nascido, a Póvoa Arena - e o fim da Póvoa das touradas - está já no tribunal. O primeiro plano é de abril de 2009. O quarteirão composto pelo Estádio do Varzim SC, Clube Desportivo da Póvoa (CDP) e Praça de Touros, no centro da cidade, a 50 metros da praia, daria lugar a uma zona residencial, um hotel e um centro comercial. Em troca dos terrenos, o promotor ficaria obrigado a construir as novas instalações dos dois clubes no Parque da Cidade. Aires Pereira era, à época, vice-presidente da Câmara.

Volvidos quase dez anos, o plano nunca avançou e, em 2018, o autarca - já presidente - retoma a discussão. Não queria mais prédios junto ao mar, numa zona já altamente "pressionada" pela construção em altura, e propunha novo plano.