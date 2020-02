Plataforma metálica cai e fere homem no porto de pesca da Póvoa

Ana Trocado Marques Hoje às 20:20 Facebook

Um homem de 57 anos ficou esta quinta-feira ferido com gravidade na sequência de um acidente de trabalho no porto de pesca da Póvoa de Varzim.

Uma estrutura com cerca de duas toneladas ruiu, caindo parcialmente em cima das pernas do trabalhador da empresa ABB, que foi transportado em estado grave ao Hospital de S. João, no Porto.

"A plataforma metálica, utilizada para limpeza dos cais, estava a ser deslocada com recurso a uma grua quando caiu sobre o funcionário", explicou, ao JN, o comandante do porto de pesca da Póvoa de Varzim, Marques Coelho.

O homem sofreu fraturas várias nas pernas e ferimentos na cabeça. Na sequência do acidente, ficou ainda ferido um segundo trabalhador, embora sem gravidade.

O alerta caiu no quartel dos Bombeiros da Póvoa às 14.09 horas. No local, estiveram dois elementos da corporação poveira, a ambulância SIV do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde e a viatura médica do Hospital de S. João.

Os dois homens, explicou Marques Coelho, são funcionários da empresa ABB, que está a fazer as obras da nova marina da Póvoa de Varzim nos cais junto ao Instituto de Socorros a Náufragos.