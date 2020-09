Póvoa de Varzim: 20 casos em centro social e academia de dança

Ana Trocado Marques Hoje às 16:45 Facebook

São já 17 os casos de covid-19 no Centro Social Bonitos de Amorim, na Póvoa de Varzim.

Por imposição do delegado de saúde, a instituição, que dá apoio a 260 crianças e 21 idosos, fechou as portas e estão, agora, a ser testados todos os funcionários, bem como as crianças do berçário, sala dos 2 anos e pré-escolar. Na AM Dance Studio há mais três infetados. A academia de dança fechou e há uma turma do 4.º ano do Grande Colégio em isolamento profilático. Por agora, ficam todos em casa até 30 de setembro.

No Centro Social, explicou, ao JN, o presidente, Domingos Santos, estão infetadas 13 funcionárias e quatro crianças (uma do berçário, uma da sala dos 2 anos e duas do pré-escolar). Por precaução, todas as valências - creche, jardim-de-infância, ATL e centro de dia - foram encerradas e estão a fazer testes os 51 funcionários da instituição, bem como as cerca de 40 crianças das salas em causa. Por causa destes casos, fechou ainda o ATL da Escola Nova, no centro da cidade.

Já na AM Dance Studio, terão testado positivo uma professora e duas alunas. Por precaução, a academia fechou as portas e irá cumprir os 14 dias de quarentena profilática.

Uma das alunas da AM Dance Studio que testou positivo estuda no 4.º ano, no Grande Colégio da Póvoa de Varzim. A turma - alunos e professora - está, agora, também em isolamento profilático.

Num e noutro caso, a testagem continua, pelo que o número de casos poderá ainda aumentar.