Póvoa de Varzim. "Estão à espera que haja uma tragédia ou que o porto feche?"

"Estão à espera que haja uma tragédia ou que o porto feche?", questiona Carlos Cruz, olhando, desolado, a enorme "praia" que se formou no interior do porto de pesca da Póvoa de Varzim.

O assoreamento é "mais que evidente" e, todos os dias, alerta o presidente da Apropesca - Organização de Produtores da Pesca Artesanal, "põe em risco a vida de centenas de pescadores". O prometido plano plurianual de dragagens parou por falta de dinheiro e não há data para ser retomado. Há quatro portos do Norte e mais de dois mil pescadores afetados.

"A DGRM [Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos], para manter as boas condições de acessibilidade/navegabilidade aos portos de pesca, celebrou um contrato plurianual de dragagens de manutenção para os portos do Norte. Contudo, o orçamento de investimento da DGRM para o ano de 2023 sofreu um corte de cerca de quatro milhões de euros, o que coloca em causa a boa execução do contrato", afirma o diretor-geral, José Simão, num ofício enviado ao presidente da Docapesca, Sérgio Faias. Carlos Cruz garante que, à Apropesca, a DGRM nada diz.