Póvoa de Varzim no Guinness com maior arroz de sardinha do mundo

O maior arroz de sardinha do mundo é da Póvoa de Varzim e já está no Guinness. Foi servido a 6 de julho de 2019, mas a confirmação só chegou agora.

A ideia, explicou a presidente da Confraria dos Sabores Poveiros, Lucinda Amorim, é que este prato, outrora típico da Póvoa de Varzim, volte, agora, passada a pandemia, à ementa dos restaurantes da cidade.

"Queremos que este arroz entre no cardápio da nossa restauração e, no fundo, que se valorize mais o nosso peixe e as nossas hortícolas", explicou, ao JN, a também vereadora do Turismo, que, passada a pandemia, quer fazer uma campanha de sensibilização junto dos restaurantes locais.

450 quilos de sardinha, 120 de arroz, sal, cebola, alho, pimento, tomate, especiarias, uma panela com 567 quilos e dois metros de diâmetro, 30 mãos a ajudar. O arroz (1027 quilos) foi feito ao vivo na Praça do Almada e distribuído por mais de duas mil pessoas.

Tudo foi cuidadosamente filmado, fotografado e documentado para fazer chegar ao júri do livro de recordes mais famoso do mundo. Agora, veio a desejada confirmação.

"É um orgulho. Não é um recorde da Confraria. É de todos. É um prato nosso", frisa Lucinda Amorim, explicando que, da Câmara às empresas e instituições, "muitos foram os que colaboraram para o recorde fosse possível".

Há cinco anos, o chef poveiro Nuno Nascimento, levou o arroz de sardinha a um programa de televisão. O prato, agora em desuso, fez sucesso. A Confraria aproveitou a "deixa".

"Temos que valorizar a nossa gastronomia, o que temos de único, que faz parte da nossa identidade", remata a presidente da Confraria, lembrando que o peixe do mar da Póvoa "que se vende em todo o lado" é, às vezes, "pouco valorizado" dentro de portas.