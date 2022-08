Póvoa de Varzim vai cobrar taxa turística a partir de 2023

Ana Trocado Marques Hoje às 19:43 Facebook

A Câmara da Póvoa de Varzim prepara-se para introduzir uma taxa turística de 1,50 euros por noite. O presidente, Aires Pereira, prevê uma receita de 200 a 250 mil euros/ano. O PS diz que a nova taxa não tem em conta as especificidades da Póvoa e a sua aplicação é, "no mínimo, prematura". O regulamento está, agora, em discussão pública. A taxa entrará em vigor em janeiro de 2023.

A ideia é aplicar a taxa durante todo o ano, a todos os turistas que durmam em hotéis ou alojamentos locais do concelho: 1,50 euros por noite até um máximo de sete noites.

A receita, diz Aires Pereira, será "aplicada na atividade turística, seja sob o ponto de vista da animação, seja sob o ponto de vista da melhoria do espaço público, que tem a ver com as áreas de fruição da atividade turística, ou até da recuperação do património".