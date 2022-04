Praias da Póvoa de Varzim sem barracas afastadas nem semáforos

Ana Trocado Marques Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um verão próximo do normal pré-pandemia, sem barracas afastadas, nem distâncias entre banhistas ou semáforos de lotação. É isso que está previsto para as praias da Póvoa de Varzim. Mudanças, apenas nos horários - o areal "abre" meia hora mais tarde e fecha meia hora mais cedo. Só a falta de nadadores gera preocupação. A época balnear começa a 10 de junho e prolonga-se até 11 de setembro.

"As barracas deixam de ter espaçamento entre elas e o afastamento que era necessário entre os utilizadores da praia também deixa de ser obrigatório. Portanto, voltamos ao cenário anterior e a expectativa é que possa ser uma época balnear com toda a normalidade", afirmou a vereadora do Ambiente, Sílvia Costa, no final da reunião de preparação da época balnear.

Nos horários, explicou, há apenas um "pequeno ajustamento" nos períodos mais "mortos", a fim de permitir "uma melhor gestão dos recursos disponíveis: a praia passa a abrir às 10 e a encerrar às 19 horas.