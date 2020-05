Praias na Póvoa de Varzim só abrem a 1 de julho

O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim anunciou, este sábado, que as praias do concelho só irão abrir no dia 1 de julho, e não a 6 de junho como anunciado na sexta-feira pelo Governo.

"No Algarve já sabemos que é mais cedo e no Norte será mais tarde. No caso da Póvoa de Varzim, tudo aponta para que seja só a 1 de julho", adiantou Aires Pereira numa entrevista à Rádio Observador.

"Se queremos ter um bom verão, em que não estejamos num estado policial, todos nós vamos ter de ter um comportamento socialmente equilibrado", disse.

Para o autarca poveiro, as medidas do Governo são "sensatas" e permitem que "todos nós tenhamos um verão em segurança", além de terem em conta o "equilíbrio económico da exploração da praias".

Na sexta-feira, Aires Pereira adiantou que será proibido o trânsito automóvel na marginal da cidade e que haverá um reforço das medidas de higienização nos locais mais frequentados junto aos areais.

"Nos acessos às praias vamos colocar dispensadores de gel desinfetante e reforçar os processos de higienização da via pública e das estruturas de apoio na marginal, durante o dia e noite. A via junto ao mar, na cidade, será vedada aos carros, para que as pessoas possam caminhar nos passeios e na estrada com mais distanciamento", explicou.

Na Póvoa de Varzim há registo, até este sábado, de 145 casos de covid-19.