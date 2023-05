Procura de legumes na berma da EN13 aumenta

"Os legumes e as frutas são muito melhores, é tudo das areias [campos de masseiras], fresquinho, fresquinho e os donos são uma simpatia" - as palavras são de Bernardete Moreira, cliente antiga de Raul Figueiredo, que, aos fins de semana, com a mulher e o filho, vende o que a terra dá, à face da Estrada Nacional (EN) 13, em Navais, Póvoa de Varzim. À semana, é vê-los no campo.

Entre Aver-o-Mar e a Estela, a venda de frutas e legumes na beira da estrada é negócio antigo e com tradição. Nos últimos tempos, há "cada vez mais gente nova" a comprar. Puxa-os o preço, mas, sobretudo, os produtos mais frescos, comprados diretamente a quem os cultiva, numa terra em que as hortícolas têm fama.