Professor dos vídeos obscenos foi demitido

O professor que publica vídeos obscenos no Youtube foi demitido da função pública. Dez meses depois da suspensão, o processo disciplinar está concluído e Manuel Ribeiro não pode voltar a dar aulas. O docente de Economia e Direito, que, em 2021/2022, estava colocado na Escola Secundária Eça de Queirós (ESEQ), na Póvoa de Varzim, queixa-se de uma "decisão fascista e absurda", baseada em "falsidades e preconceitos".

Manuel Ribeiro é professor do quadro da vizinha Escola Secundária Rocha Peixoto, também na Póvoa de Varzim. A 1 de setembro de 2021, a seu pedido, foi transferido para a ESEQ. As aulas começaram "a sério" a 20. No mesmo dia, a direção da ESEQ foi "bombardeada" com queixas de pais: o professor ter-se-á gabado, na aula, de não ser vacinado contra a covid, lecionou com a máscara no queixo e sugeriu aos alunos que o seguissem no seu canal do Youtube, onde aparece em vários vídeos a dizer frases de cariz sexual, sentado no bidé, nu, a lavar-se e em cuecas em frente ao espelho. O diretor da ESEQ levantou-lhe um processo disciplinar e, três dias depois, o Ministério da Educação suspendeu-o. Entrou, então, em campo a Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC).

Agora, concluído o processo, o Ministério da Educação dá corpo às conclusões da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) e demite o docente, que nunca mais poderá trabalhar na função pública. Manuel Ribeiro já foi notificado da decisão. Não é passível de recurso, mas ainda assim, escreveu ao ministro da Educação.