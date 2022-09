PS quer solução para a praia da Lagoa e PSD promete estudar

Curso de água que atravessa campos agrícolas é o culpado pelos problemas pontuais.

Todos os anos a praia da Lagoa, na Póvoa de Varzim, é interditada a banhos durante a época balnear. A situação é recorrente e o PS exige uma solução. A maioria PSD diz que a culpa é de uma linha de água que atravessa campos agrícolas e que só acontece com "chuvas anormais". Ainda assim, vai estudar a possibilidade de aumentar a caixa de retenção do Sistema Elevatório de Agro Velho.

A praia, mesmo em frente ao principal hotel da cidade - o Axis Vermar -, esteve interditada a banhos entre 18 e 21 de agosto. Em 2014, aquando da inauguração do Sistema Elevatório de Agro Velho, a Câmara prometia que "iria solucionar definitivamente" os problemas recorrentes na Lagoa, mas a verdade é que, volvidos oito anos, as interdições continuam.

O presidente da Câmara, Aires Pereira, diz que o problema se prende com um curso de água, que atravessa campos agrícolas e que desemboca numa caixa de retenção no Agro Velho. Para prevenir eventuais problemas, essa água é, depois, durante o verão, bombeada para o sistema de saneamento, mas, quando chove em abundância - como aconteceu na madrugada de 16 de agosto -, o sistema colapsa e a água acaba no mar.

"Se sabemos onde está a origem, temos que atuar. Apresentamos uma recomendação para que esta bacia de retenção possa ser aumentada para reduzir a probabilidade de isto acontecer", afirmou João Trocado, do PS, lembrando a "má imagem" que as interdições, ainda que pontuais, dão de um concelho que vive em muito do turismo de verão.

"Nós temos um dispositivo de segurança para bombar o caudal normal, mas quando acontecem estas situações nada resiste", afirmou Aires Pereira, sublinhando que "quase todos os municípios tiveram problemas" e a situação ficou resolvida em três dias.

Ainda assim, "como isto tem sido uma situação recorrente, vamos ver, na medida do possível, se podemos aumentar a dimensão dessa caixa de retenção", prometeu o edil.