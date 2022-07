PSP sem pessoal para patrulhar zonas balneares de Vila do Conde e Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 13:10 Facebook

Neste ano, não há as habituais brigadas mistas na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde. Autarcas estão indignados.

A PSP recusou integrar as habituais brigadas mistas que, no verão, patrulham as marginais da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. Alega falta de pessoal. A Câmara da Póvoa diz que a decisão é "inaceitável". A de Vila do Conde está apreensiva, mas espera para ver. Os sindicatos denunciam falta de efetivos "em dezenas de esquadras" e incitam os autarcas a apontar baterias ao Ministério da Administração Interna.

"Foi com o maior espanto que, através do comando da Divisão Policial, ficámos a saber que na presente época balnear não será possível reativar aquelas brigadas", afirma o presidente da Câmara da Póvoa, Aires Pereira, ainda incrédulo.