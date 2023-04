Renovada escola da Giesteira vai ter novo acesso

A escola Básica EB1 da Giesteira, na Póvoa de Varzim, reabriu, esta terça-feira de manhã, ao fim de mais de dois anos de obras de ampliação. Aires Pereira, presidente da Câmara, anunciou, na altura, que vai ser feitoum novo acesso, mais seguro e com estacionamento.

Mais de dois anos depois, terminaram as obras de ampliação e requalificação na EB1 da Giesteira, na Póvoa de Varzim. Foi construído um novo pavilhão, ampliada a cozinha, criadas mais duas salas de aula e um espaço de recreio coberto e pintada a escola, num investimento de 2,2 milhões de euros. Em dia de festa, o presidente da Câmara, Aires Pereira, prometeu que vai resolver o problema das acessibilidades. Haverá uma nova rua, a poente da escola, paralela à Via B, a ligar as ruas Almeida Brandão e Alexandre Pinheiro Torres.

"Já começamos a negociar a aquisição dos terrenos e temos encontrado abertura dos proprietários", afirmou, ao JN, Aires Pereira, confiante que conseguirá abrir concurso ainda este ano e fazer a obra em 2024. Ainda assim, alerta, tudo depende do acordo com os proprietários. É que, caso tenha que haver expropriações, o processo será naturalmente "mais demorado". O novo acesso terá uma zona de estacionamento e a entrada na escola passará a fazer-se pelo lado poente, de uma forma "mais fácil e mais segura".

Sem saída

A atual rua de acesso à EB 1 da Giesteira não tem saída e não permite o cruzamento de dois carros. Nas horas de entrada e saída das crianças é o caos. Em 2019, os pais lançaram uma petição com quase 400 assinaturas a exigir acessos "dignos e com segurança" à mais pequena escola primária da cidade, atualmente com 120 alunos.

Agora, a ideia é crescer e, já no próximo ano, deverá ser criada mais uma sala de pré-escolar.

As obras na EB1 da Giesteira começaram em dezembro de 2020. Iam custar 1,5 milhões de euros e durar um ano. Seis meses depois, o empreiteiro abandonou a obra e, em novembro de 2021, a autarquia viu-se obrigada a lançar novo concurso. A empreitada, sempre feita com a escola em funcionamento, ficou, agora, concluída, mais de dois anos depois do arranque e 700 mil euros acima do previsto. O novo pavilhão servirá também a Associação Desportiva e Recreativa de Belém.