S. Pedro na televisão para evitar ajuntamentos

Ana Trocado Marques Hoje às 14:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A atuação das rusgas dos seis bairros da Póvoa de Varzim vai ser transmitida na televisão (Porto Canal) na noite de S. Pedro. É, diz o presidente da Câmara, Aires Pereira, "a aposta possível" para evitar ajuntamentos, mas marcar a data das grandes festas da cidade.

"Este foi o modelo encontrado para este momento que vivemos e também indicado pelas associações, as quais disseram que, dois anos sem data, seria muito tempo para depois recuperarem o tempo perdido", afirmou, ontem, o edil, no final da reunião do executivo.

Esta, afirmou ainda, é uma forma de "manter vivas as tradições locais" e, ao mesmo tempo, garantir o apoio às associações de bairro, responsáveis pelas festas, que, pelo segundo ano consecutivo, não se vão realizar nos moldes habituais.

Cada um dos seis bairros - Matriz, Norte, Sul, Belém, Mariadeira e Regufe - terá apenas uma rusga em palco - a rusga sénior - com 12 pares, que serão previamente testados à covid-19 e atuarão previamente. O programa completo vai para o ar às 21:00.

"Temos que envolver as pessoas", frisou ainda Aires Pereira, admitindo que esta é também uma forma de "manter a Póvoa em casa" e evitar que as pessoas se juntem nas ruas, como é hábito nas festas do santo pescador.

Para além da atuação das rusgas, será ainda transmitido um segundo programa sobre as tradições poveiras de S. Pedro, com os tronos - ainda que, este ano, feitos no interior das sedes -, as roupas das tricanas e todos os preparativos para a festa.