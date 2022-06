São Pedro da Póvoa de Varzim regressa com Tony Carreira

Festa está de volta em força depois de dois anos de interregno e a celebrar 60 anos de vida.

O desfile das rusgas dos seis bairros da cidade, sardinha assada nas ruas, fogueiras, duas noitadas, uma grande festa no estádio e Tony Carreira para animar do santo pescador. Vai ser assim, este ano, o S. Pedro na Póvoa de Varzim. A festa é de 25 de junho a 3 de julho.

"Vamos fazer do São Pedro este ano, a maior festa que a nossa cidade já viu!", afirmou o vice-presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, Luís Diamantino, na apresentação do programa, satisfeito por ver regressar a grande festa da cidade, depois de dois anos de interregno forçado pela pandemia. No 60º aniversário das festas de São Pedro na Póvoa de Varzim a ideia é manter viva a tradição que, ano após ano, arrasta multidões para uma festa que se faz na rua a ver as rusgas, a saltar fogueiras, a cantar e a dançar, entre uma sardinha e uma malga de vinho.

Entre os pontos altos está a inauguração da iluminação festiva, no dia 25, às 22 horas, e, dois dias depois, à mesma hora, a inauguração dos seis tronos santo pescador.

A primeira grande noitada é no dia 28. Haverá sardinha assada pelas ruas para oferecer a quem passa, fogueiras e o desfile das rusgas dos seis bairros pela cidade para dançarem na "casa" dos "três grandes" - Matriz, Norte e Sul. À meia-noite há fogo-de-artifício junto ao mar.

No Dia de S. Pedro, a procissão é às 16 horas e, à noite, a partir das 22, é Tony Carreira quem sobe ao palco em frente ao Casino para animar a festa.

A segunda noitada, é sexta-feira, dia 1 de julho. É dia da festa no bairro e haverá seis arraiais à escolha para ver, sempre como muita sardinha à mistura. As rusgas dançam no Estádio do Varzim a 2 de julho e, no dia 3, a festa fecha com o Cortejo Luminoso, a partir das 21 horas, na avenida dos Banhos.