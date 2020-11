Surto com 62 casos de covid-19 na Misericórdia da Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Ontem às 23:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Há um surto de covid-19 na Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. São já 62 os infetados. Dos 98 utentes dos dois lares da instituição, 57 testaram positivo à covid-19. Há ainda mais cinco pessoas infetadas entre os 21 residentes do Pensionato (residência particular da Misericórdia), duas delas internadas no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde.

O provedor Virgílio Ferreira disse que no caso dos dois lares da instituição, há utentes "assintomáticos e outros com alguns sintomas", mas garante que a equipa clínica interna, médicos e enfermeiros, tem a situação "controlada". Garantiu ainda, em declarações à rádio local "Onda Viva", que utentes positivos e negativos à doença estão já devidamente separados.

Já no Pensionato, dos 21 residentes, cinco testaram positivo. Duas pessoas precisaram de maiores cuidados e tiveram que ser internadas no hospital.

O provedor afirmou ainda que, dada a disseminação do novo coronavírus na comunidade, a situação "era previsível". Explica ainda que as autoridades locais de saúde e municipais estão a acompanhar a evolução da situação, mas, por agora, não foi necessária qualquer intervenção, já que todos os doentes "estão estáveis".

Esta semana, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) denunciou esta sexta-feira "irregularidades" na Misericórdia da Póvoa.

A coordenadora, Marisa Ribeiro, diz que houve misericórdias que "não fizeram planos de contingência em relação ao uso de material de segurança individual, como luvas ou de álcool" e, no caso da Póvoa, agora "o álcool é racionado para as funcionárias e há máscaras a ser feitas a partir de batas". Entre as denúncias estavam ainda "irregularidades" nas Misericórdias de Freixo de Espada à Cinta, Mirandela e Chaves, em Trás-os-Montes.