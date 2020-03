Suspeita de Covid-19 retém 15 pescadores no porto da Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 18:27 Facebook

Quinze pescadores estão retidos, desde o meio-dia desta quarta-feira, no porto de pesca da Póvoa de Varzim, por suspeita de infeção por Covid-19, à espera de resposta da linha SNS 24.

O "Fugitivo" atracou às 12 horas. A bordo, durante a faina, um dos tripulantes manifestou sintomas gripais. À chegada a terra, contactou a linha SNS 24, continuando, juntamente com os companheiros, à espera de resposta. Na dúvida, nenhum dos 15 tripulantes sai do porto.

"Ao que tudo indica, terá havido uma falha de comunicação [com a linha SNS 24] e ficaram à espera do despiste", explicou, ao JN, o capitão do porto da Póvoa, Marques Coelho.

À espera de uma resposta há mais de seis horas, a ansiedade entre os 15 tripulantes da embarcação é muita, mas, por agora, diz Marques Coelho, nada mais há a fazer, além de esperar por uma resposta do SNS 24.

O caso suspeito, um tripulante indonésio com cerca de 30 anos, está em isolamento no interior do barco. Os restantes 14, que estiveram em contacto com ele durante a faina, estão no cais, acompanhados pela Polícia Marítima, à espera de instruções.