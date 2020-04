Teresa não vai festejar os anos com os pais

Marta Neves Hoje às 18:26 Facebook

Teresa faz esta quinta-feira seis anos e, muito provavelmente, nunca vai esquecer este aniversário. A menina não vai poder festejar com os pais, que preferiram protegê-la de uma possível infeção do novo coronavírus.

A menina já tinha sido avisada que não iria ter a habitual festa com os amigos, por conta da pandemia, mas também não vai contar com a presença dos pais. Filipe Miranda, 35 anos, e Cláudia Moreira, 33. Os dois pertencem ao grupo de profissionais que estão na linha da frente na luta contra a Covid-19. Ele pertence à equipa da Proteção Civil de Gondomar. Já a mãe é auxiliar de ação médica no Hospital da Póvoa de Varzim.

A trabalhar por turnos, Filipe e Cláudia mal se têm cruzado em casa e há um mês, por precaução, decidiram deixar Teresa e o irmão, Tomé, de oito anos, na casa da bisavó Felicidade, na Póvoa de Varzim, onde contam ainda "com a avó Manuela e com a tia Vera".

"Todos os dias fazemos, pelo menos, uma videochamada, para matar as saudades, mas nunca imaginei passar os anos da minha filha assim", desabafou ao JN Filipe.

A ausência forçada para que as crianças não corram riscos, deixa o casal de coração apertado.

"É difícil lidar com isto, ainda por cima quando a Teresa pergunta quanto tempo ainda falta para voltarmos a estar juntos ou quando é que a pandemia vai acabar", contou o pai.

Na sua página de Facebook, Filipe deixou uma mensagem à filha: "O importante é que tudo vai ficar bem, e para o ano será bem melhor amor. O longe transforma-se perto. Que tenhas um dia feliz! O pai e a mãe não podem estar contigo, mas quando isto tudo passar vamos puder festejar".

Também na página da Fanfarra dos Bombeiros de Voluntários de Vila do Conde, onde Teresa é majorete, multiplicaram-se mensagens de parabéns à menina.

