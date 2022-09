Trabalhadores da Agros em protesto junto à Agrosemana

Ana Trocado Marques Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Os trabalhadores da Agros denunciaram, nesta sexta-feira à tarde, à porta da Agrosemana, na Póvoa de Varzim. "a política de baixos salários" da empresa.

"Pagaram um prémio de 50% do salário. Os diretores receberam quatro mil euros, os motoristas 300. Não aceitamos. Exigimos 50 euros de aumento [mensal] para todos os trabalhadores", explicou, ao JN, José Manuel Silva.



O dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN) acusa ainda a Agros de pagar parte dos salários em prémios (que, como aconteceu com o Prémio Covid, de vez em quando, decide cortar), penalizando os funcionários.