Dois feridos graves em acidente na A28 na Póvoa de Varzim

R.N.C. Hoje às 21:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente entre dois veículos ligeiros fez esta segunda-feira, ao final da tarde, dois feridos graves e um ligeiro na A28, na Póvoa de Varzim.

O despiste aconteceu no sentido Porto - Viana do Castelo às 19.30 horas, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto. Fonte dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim confirmou ao JN a existência de dois feridos graves e um ligeiro.

Com o despiste, um dos carros foi parar à berma da autoestrada. Apesar do aparato do acidente, a A28 não chegou a estar cortada naquela zona. No local estiveram os Bombeiros da Póvoa de Varzim apoiados por três viaturas. Os feridos foram transportados para o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do Conde.