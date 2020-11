Um mês após o início do surto de legionela ainda não há respostas

Ana Trocado Marques Hoje às 08:16 Facebook

Nem um esclarecimento, nenhuma resposta, nenhum conselho às populações, nem uma palavra às famílias. Domingo faz um mês que Joaquim Ferreira foi internado. Morreu sete dias depois.

Na quinta-feira faleceu mais um atingido. Foi a primeira de 87 vítimas do surto de legionela que atingiu os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. À filha, Raquel, o que sobra em perguntas, falta em respostas: Porquê ele? Onde foi contaminado? Porque falharam as inspeções às "malditas torres"? Saúde, Ambiente e Longa Vida continuam em silêncio. A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS/Norte) não presta qualquer esclarecimento.

No dia 20, a Longa Vida anunciava que a análise às suas torres deu positivo para a Legionella pneumophila, mas garantia que não era, ainda, possível estabelecer "uma correlação entre a presença desta bactéria nas torres de refrigeração e a origem do surto". Uma semana depois, não esclarece se as torres continuam desligadas, se procedeu à desinfeção e se o foco de contaminação foi sanado. Quem mora perto mostra-se receoso.