Deflagrou, esta tarde de sábado, um incêndio num veleiro de bandeira britânica ao largo da Póvoa de Varzim. Não há feridos a registar.

De acordo com o comandante da zona marítima do norte, Silva Rocha, no veleiro estava uma só pessoa a bordo, que já foi resgatada, sem ferimentos. O barco encontra-se a quatro milhas da costa e é o capitão da Póvoa de Varzim quem está a comandar as operações.