Vídeos obscenos de professor provocam revolta entre pais dos alunos

Docente de escola da Póvoa de Varzim tem vídeos em cuecas e nu no YouTube. Deu aula com máscara no queixo. PSP chamada à secundária.

No primeiro dia, ter-se-á gabado de não ser vacinado, deu aula com a máscara no queixo e sugeriu aos alunos que o seguissem no YouTube, onde tem um canal com vídeos nos quais aparece nu, a lavar-se num bidé, de cuecas, em frente ao espelho, e a dizer frases de cariz sexual. As denúncias são dos pais, que exigem medidas, designadamente a substituição do professor, que dá aulas na Escola Secundária Eça de Queirós, na Póvoa de Varzim.

Os encarregados de educação dizem que o docente, que leciona Economia e Direito ao 12.º ano, "não está em condições" e preparam um abaixo-assinado. Ontem, a PSP foi chamada à escola, na sequência de uma denúncia segundo a qual o docente estaria a dar aulas sem máscara. O caso está a agitar o arranque do ano letivo na Secundária Eça de Queirós.