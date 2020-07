Abrigos ilegais garantem condições para animais

Ana Correia Costa Hoje às 14:34 Facebook

Ralph, Caramelo, River, Jotinha, Lola, Margarida ou Sissi são alguns dos nomes com que a Associação dos Amigos dos Animais de Santo Tirso batizou os 11 sobreviventes do incêndio nos abrigos da serra da Agrela que recebeu. Moram agora no abrigo da instituição, que, "como quase todos em Portugal", não tem licenciamento, ainda que os cães tenham todos os cuidados e condições necessárias.

Na Associação dos Amigos dos Animais de Santo Tirso (ASAAST), que também acolhe cães com necessidades especiais do canil municipal, o batismo de cada animal é um dos pontos de honra da instituição: todos têm nome. E uma história - tantas vezes de maus-tratos que não cicatrizam; sempre de abandono.