Alunos de Santo Tirso incentivados a usar mais a bicicleta

Projeto "Ciclismo vai à escola" saiu às ruas do centro da cidade e até o piloto de ralis Armindo Araújo deu ao pedal.

A música ampliada por colunas ecoava na Praça do Município quando soou a ordem de partida para que cerca de 500 alunos de Santo Tirso começassem a pedalar. Na frente do pelotão, o presidente da Câmara, Alberto Costa, arrancou ao lado de vereadores e do piloto de ralis Armindo Araújo, que, entre outros atletas, quis marcar presença na abertura do programa Ciclismo vai à Escola, para incentivar os mais novos a deslocarem-se em duas rodas.

"O começo da minha carreira foi a bicicleta. Depois, vieram as motas e os carros", revelou o piloto de Santo Tirso. E os pequenos seguiram atrás dele, ao longo de um percurso pelo centro da cidade.