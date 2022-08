Alunos do 9.º ano experimentam profissões para decidir o futuro

Ana Correia Costa Hoje às 18:57 Facebook

A Câmara de Santo Tirso lançou um projeto de orientação vocacional para ajudar os estudantes do 9.º ano a decidirem o futuro.

Entre a paixão pelos animais e o gosto pelas artes, Tiago trazia o coração dividido na escolha da área que haveria de seguir no Secundário, mas a oportunidade de poder conhecer e acompanhar todas as tarefas do dia-a-dia de uma clínica veterinária ajudou o aluno do 9° ano a resolver o dilema.

A partir do 2° período, Tiago Dias pôde passar algumas horas a seguir cada gesto dos profissionais que trabalham no Hospital Veterinário de Santo Tirso, graças ao projeto de orientação vocacional Orienta-te, que o Município lançou este ano para os alunos do 9° ano poderem conhecer contextos profissionais em várias áreas. E não tardou a surgir a certeza de que ser médico de animais é o caminho que este aluno da Escola D. Dinis quer trilhar na vida profissional. Tanto, que, "um dia, gostava de poder abrir uma clínica", confessa.