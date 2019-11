Alunos vão de bicicleta para a escola às quartas-feiras

Ana Correia Costa Hoje às 15:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Escoltados pela Polícia, estudantes do 2.º ciclo de Santo Tirso pedalam para poupar ambiente.

Ainda não são 8 horas quando se põem a caminho, a pedalar rumo à escola. E é impossível não notá-los, ao romper da manhã, pelas ruas de Santo Tirso. Escoltados pela PSP e Polícia Municipal, um "pelotão" de alunos do 2.º Ciclo da Escola D. Dinis vai para as aulas de bicicleta a cada quarta-feira, para incentivar colegas e pais a usar o meio de transporte amigo do ambiente.

À chegada, Bernardo Marques sorri de entusiasmo e já anseia repetir a experiência. "Foi muito divertido", confessa o aluno do 5.º º ano, habituado a ir para a escola de carro, tal como o colega Salvador Pereira, também de 10 anos e igualmente empolgado com a perspetiva de "ir mais vezes" para a escola sobre duas rodas. "Mãe, vou embora de bicicleta?", pergunta a colega Cláudia Anjos, que no início da viagem "estava nervosa, com medo do trânsito", mas que acabaria por render-se à novidade.