Animais estavam a ser retirados quando invadiram abrigo de Santo Tirso

Ana Correia Costa Hoje às 09:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Associações tinham acordado com proprietária do canil da serra da Agrela, em Santo Tirso, tirar cães e gatos do espaço, quando os ânimos se exaltaram.

Os cerca de 100 animais que sobreviveram ao incêndio que atingiu o abrigo Cantinho das Quatro Patas, na serra da Agrela, Santo Tirso, já estavam a ser retirados do espaço, a meio da tarde do passado dia 19, quando centenas de populares forçaram o portão e, à revelia da GNR, invadiram a propriedade, removendo cães de forma desordenada e sem controlo.