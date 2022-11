Apanhado pelas chamas já perto da porta de saída

António Machado vivia só e era sozinho que costumava permanecer na velha casa onde habitava há vários anos, mesmo no final da Rua S. Bento da Batalha, já perto da zona de Argemil, em Santo Tirso. E foi assim que acabou por morrer, na tarde da passada quinta-feira, no meio de um incêndio voraz que destruiu toda a habitação. Tinha 84 anos.

O fogo, que deflagrou cerca das 17 horas, foi combatido pelos Bombeiros Voluntários Tirsenses, com 18 operacionais e sete viaturas no terreno. "À nossa chegada, a casa, que é antiga e tem divisões em madeira, estava totalmente tomada pelas chamas", disse ao JN o 2.º comandante da corporação, Tiago Miranda. Reunidas as condições de segurança, os bombeiros efetuaram buscas na habitação por pessoas, acabando por descobrir António Machado, já cadáver.

Segundo o JN apurou, o octogenário foi encontrado perto da entrada da moradia, situada na confluência com a Rua Nova de Argemil, o que indica que poderá ter tentado sair para o exterior, já que se tratava de um idoso autónomo.

Além da Divisão de Investigação Criminal da PSP, foi também acionada a Polícia Judiciária, para apuramento da origem do incêndio.

Além dos bombeiros, para o local foram também mobilizados meios do INEM, entre os quais a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), para prestar apoio aos familiares, que moram perto do local do sinistro. Viúvo, António Machado tinha três filhos. Era sogro da proprietária de um conhecido estabelecimento de restauração na zona dos bares, no centro da cidade.