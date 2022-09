Autocarros gratuitos em Santo Tirso

Ana Correia Costa Hoje às 17:17 Facebook

Para assinalar a Semana Europeia da Mobilidade, a Câmara de Santo Tirso oferece, durante o dia desta segunda-feira, as viagens de autocarro dentro do concelho a todos os utentes.

A iniciativa abrange os Transportes Urbanos de Santo Tirso (TUST), bem como as linhas municipais das operadoras Transdev e Auto Viação Pacense, e tem como objetivo incentivar a população a utilizar o transporte coletivo como meio de deslocação, de forma a promover modos sustentáveis de mobilidade.

Na terça-feira, a Rua Conde de S. Bento acolhe a iniciativa "Recreio na rua e o peddy-papper do ambiente", das 10 às 16 horas. O programa da Semana Europeia da Mobilidade em Santo Tirso está disponível no site do município.