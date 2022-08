Bicicletas elétricas gratuitas em Santo Tirso

JN Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O sistema de partilha de bicicletas elétricas voltou às ruas de Santo Tirso. Lançado em 2019, o projeto "Pedala" estava suspenso desde o início da pandemia. Agora, as 33 bicicletas estão outra vez disponíveis. E a sua utilização é gratuita até 31 de dezembro.

O sistema tem sete "estações" em locais estratégicos, sendo que, por enquanto, apenas cinco estão ativas: junto ao edifício da Câmara, na estação ferroviária, na central de transportes (Travessa das Rãs), junto à Fábrica de Santo Thyrso e à Escola Secundária D. Dinis.

As bicicletas podem ser utilizadas por pessoas a partir dos 14 anos, embora os menores de 18 tenham de apresentar um termo de responsabilidade assinado pelos encarregados de educação. O serviço funciona entre as 7 e as 21.30 horas. Cada bicicleta pode ser usada durante quatro horas.

"A utilização das bicicletas 'Pedala' é possível após registo prévio, que pode ser efetuado no Espaço do Munícipe ou na Loja Interativa de Turismo, e inclui um seguro de responsabilidade civil. Os utilizadores que já possuem o cartão 'Pedala' necessitam, também, de proceder à respetiva reativação", diz a Câmara. Já há uma aplicação para smartphone disponível para descarregamento.

"Por questões de segurança, a libertação da bicicleta pretendida só é possível de duas formas: com a utilização do cartão 'Pedala', fornecido no momento da realização do registo, ou através da referida aplicação, desde que a pessoa se encontre a menos de 20 metros da bicicleta", explica a Câmara.

"A suspensão das 'Pedala' foi aproveitada para melhorar alguns pormenores na tecnologia utilizada e no funcionamento de todo o sistema, que se insere num conjunto de políticas públicas de planeamento e desenvolvimento sustentável e que inclui a promoção de ciclovias e percursos cicláveis", sublinha o presidente da Autarquia, Alberto Costa.