Bombeiros organizam torneio de futsal para comprarem desfibrilhadores

Os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso estão, este sábado e domingo, a organizar um torneio de futsal com o objetivo de angariarem fundos para equiparem as ambulâncias com desfibrilhadores.

O 2º Torneio Inter-Bombeiros de Futsal BVST decorre no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso e terá duração de 24 horas.

A angariação de fundos será feita através daquilo que o público consumir no bar do pavilhão, como bifanas, moelas, caldo verde, pataniscas, cachorros e doces.

Com o lema "A comunidade é a nossa prioridade", o objetivo da corporação é conseguir equipar as suas ambulâncias com desfibrilhadores automáticos externos.