Camac livre da falência depois de aprovado plano

Fábrica de pneus em Santo Tirso recebeu resposta positiva do tribunal para o Plano de Especial de Revitalização (PER). Emprega 87 pessoas.

A Camac (Companhia Nacional de Borrachas), a única fabricante de pneus de capital português, que emprega 87 pessoas e é detida em 37,5% por um fundo público, viu o seu último Plano Especial de Revitalização (PER) aprovado pelo Tribunal de Comércio de Santo Tirso.

O juiz homologou o plano, apresentado pelo administrador judicial Nuno Albuquerque, e que foi votado por 97,51% dos votantes titulares de créditos, que totalizam 13,4 milhões de euros. Os créditos serão pagos num prazo que pode ir até às 150 prestações, como sucede com a dívida à Segurança Social.

A homologação, decretada na passada quinta-feira, permite a continuação da laboração da fábrica que a Camac possui na zona industrial do Lugar da Palmeira, em Santo Tirso.

Fundada em 1967, retomou a produção em 2010, após uma paragem de ano e meio, com gerência dos irmãos Jorge e Fernando Rodrigues. Nessa data, o capital - 1,6 milhões de euros - ficou repartido entre eles e o Fundo para a Revitalização e Modernização do Tecido Empresarial, do IAPMEI, que injetou quatro milhões de euros.

Em 2017 entrou em crise e pediu um PER que foi, agora, homologado pelo tribunal. Só que, em 2021 e 2022, o encerramento temporário das indústrias no período de confinamento imposto pela pandemia do covid-19, colocou em causa a sua reestruturação. E deu origem a novo plano.

Cancelamento

A pandemia - diz o documento - "provocou uma retração geral da procura mormente, no caso da Camac, decorrente do cancelamento das corridas de automóveis em que são utilizados pneus clássicos de competição, produtos cuja fabricação gera o maior volume de negócios e o maior valor acrescentado entre as gamas que fabrica".

Entre as gamas fabricadas destacam-se os pneus clássicos de competição, os de competição fabricados para a Dunlop/Goodyear, pneus 4x4 fornecidos para viaturas da NATO e ainda uma variedade de pneus de tecnologia diagonal, pneus clássicos com faixa lateral branca, artigos cuja fabricação gera o maior volume de negócios e o maior valor acrescentado.

Em paralelo, e como instrumento de apoio técnico à produção, tem um laboratório de ensaio de pneus. Em virtude de ser o único do género acreditado no país presta serviços de ensaio de pneus a terceiros.