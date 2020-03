Câmara de Santo Tirso oferece equipamentos de proteção a instituições

Ana Correia Costa Hoje às 19:19 Facebook

A Câmara de Santo Tirso vai oferecer, nesta terça-feira, equipamentos de proteção individual a várias instituições do concelho cujos profissionais estão mais expostos à infeção pelo novo coronavírus.

No total, vão ser oferecidas "cinco mil luvas, 1012 máscaras, 505 fatos de proteção e 518 viseiras", enumera a Autarquia, em comunicado.

O material de proteção vai ser distribuído "por todas as instituições de solidariedade social com a valência de lar, serviço de apoio domiciliário e unidade de cuidados intensivos, bem como às autoridades de saúde e agentes de socorro e proteção civil", refere o comunicado.

Segundo fonte da Câmara, a entrega do equipamento será efetuada pelos serviços municipais, em cada um dos locais. "No total, serão 13 as instituições de solidariedade social, distribuídas por todo o município, que vão receber equipamentos de proteção individual, destinados a todos os funcionários, a que se somam o Centro Hospitalar do Médio Ave (Hospital de Santo Tirso), o ACES [Agrupamento de Centro de Saúde] de Santo Tirso, as três corporações de bombeiros, a PSP e a GNR (Santo Tirso e Vila das Aves)", indica a Autarquia.