Um acidente com um camião, esta segunda-feira de manhã, na A3, em Santo Tirso, provocou um ferido e cortou a estrada.

De acordo com o Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, o pesado tombou na via, cortada à circulação no sentido Braga-Porto. E segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, há uma vítima a registar.